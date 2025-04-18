СМИ: ЕС рассматривает возможность ограничить экспорт в США в случае неудачи торговых переговоров

Европейский Союз работает над предложением о введении ограничений на некоторый экспорт в США как возможную тактику в рамках масштабной торговой войны.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам осведомленных собеседников, эти ограничения рассматриваются как средство сдерживания и будут использованы только в случае, если переговоры с США не дадут удовлетворительного результата.

Ограничения на экспорт – лишь один из нескольких вариантов, которые рассматривает ЕС, говорят собеседники. Среди других возможностей – новые списки тарифов и ограничения на участие американских компаний в государственных закупках.

Они не уточнили, какие именно ограничения рассматриваются и на какие сектора или продукты они могут распространяться.

Как отметил один из собеседников, любая дальнейшая эскалация сверх имеющихся тарифов может потребовать политического решения от правительств стран-членов ЕС перед разработкой дополнительных планов.

Стоит отметить, что 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

17 апреля Трампа посетила итальянский премьер-министр Джоржа Мелони. Как писали, перед визитом в США она созвонилась с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мелони ранее высказывала убеждение, что европейские государства, которые подверглись влиянию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.