ЗМІ: ЄС обговорює поступку США для сприяння торговельним переговорам

Європейський Союз шукає способи полегшити експорт американського газу з одночасним дотриманням своїх правил щодо викидів метану, прагнучи полегшити переговори щодо тарифів зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Reuters від трьох поінформованих джерел.

За словами джерел Reuters, у межах обговорень щодо торговельних переговорів зі США Європейська комісія розглядає можливість використання гнучкості в застосуванні правил ЄС щодо метану.

Починаючи з цього року, ЄС вимагає від імпортерів нафти і газу в Європу відстежувати і звітувати про повʼязані з цим імпортом викиди метану – одного з найпоширеніших парникових газів.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, за даними Reuters, будуть запроваджені додаткові технічні правила, які дозволять американським експортерам газу до ЄС формально виконувати вимоги щодо шкідливих викидів.

Як саме цього можна досягти, джерела Reuters не уточнили.

Президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що ЄС повинен купувати більше американської нафти і газу, щоб знизити профіцит у торгівлі зі Штатами – головну причину запровадження американських тарифів.

Минулого тижня Трамп пообіцяв, що торговельна угода з Євросоюзом "на 100 відсотків" буде укладена.

Паралельно, за даними ЗМІ, Євросоюз працює над пропозицією щодо запровадження обмежень на деякий експорт до США як можливу тактику у відповідь у межах масштабної торгової війни.