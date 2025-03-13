Землетрясение в Неаполе вызвало панику среди местных жителей

Многие жители итальянского города Неаполь и его окрестностей провели ночь на улицах и в своих автомобилях после землетрясения, которое пошатнуло здания и вызвало обвал обломков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Итальянские сейсмологи сообщили, что подземные толчки магнитудой 4,4 произошли в 01:25 по местному времени в четверг на небольшой глубине в три километра. В результате в некоторых районах Неаполя было нарушено электроснабжение.

Люди покидали свои дома и собирались на улицах города, опасаясь новых толчков. Позже появились фотографии, на которых видно поврежденный дом и автомобиль с разбитым лобовым стеклом.

фото агентства ansa

В городе Поццуоли возле Неаполя, недалеко от эпицентра землетрясения, из-под завалов частично разрушенного дома извлекли одного раненого человека.

По сообщениям итальянских СМИ, землетрясение, произошедшее в четверг, ощущалось в нескольких районах региона Кампания. За подземными толчками последовали по меньшей мере два более слабых афтершока. Для оценки ущерба был создан спасательно-координационный центр.

Школы в Поццуоли и двух соседних районах будут закрыты в четверг, чтобы проверить устойчивость зданий.

Неаполь расположен на Флегрейских полях – вулканическом бассейне, поэтому эта территория подвержена землетрясениям.

Напомним, в феврале извержение вулкана Этна на итальянском острове Сицилия привлекло сотни туристов.

Этна является самым активным вулканом Европы и часто создает проблемы для жителей ближайших населенных пунктов и авиарейсов.