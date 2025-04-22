В Таллинне украинским беженцам прекратят платить пособие на аренду жилья

В эстонской столице Таллинне Департамент социального страхования и Департамент социальной помощи и здравоохранения с начала мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировались расходы на жилье и услуги перевода для украинских военных беженцев, получивших временную защиту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Ранее беженцы могли получить единовременную компенсацию арендных расходов, чтобы найти себе постоянное место жительства в Эстонии.

Как отметила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, "поддержка не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой".

"Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержку оказывают прежде всего тем, кто обращается за международной или временной защитой, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления", – добавила она.

Департамент социального страхования также рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности и с другими местными самоуправлениями, чтобы обеспечить единый подход по всей стране и возвращение к обычному порядку.

В ведомстве отметили, что это также позволит гарантировать, что поддержка, которую оказывают украинским военным беженцам, не будет зависеть от места их проживания, а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения.

С июня 2022 года по апрель 2025 года эту компенсацию получили почти 11 тысяч домохозяйств. Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.

Недавно стало известно, что с 1 мая украинские военные беженцы, которые не являются зарегистрированными жителями эстонской столицы Таллинна, не будут иметь права на бесплатный проезд в общественном транспорте города.

Тем временем румынское правительство продлило до 31 декабря 2025 года гуманитарную поддержку и помощь людям уязвимых категорий, которые выехали из зоны вооруженного конфликта в Украине.