В Таллінні українським біженцям припинять платити допомогу на оренду житла

В естонській столиці Таллінні Департамент соціального страхування і Департамент соціальної допомоги та охорони здоров'я від початку травня завершать співпрацю, в рамках якої компенсувалися витрати на житло та послуги перекладу для українських воєнних біженців, які отримали тимчасовий захист.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Раніше біженці могли отримати одноразову компенсацію орендних витрат, щоб знайти собі постійне місце проживання в Естонії.

Як зазначила керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс, "підтримка не зникає, а стає більш цілеспрямованою і стійкою".

"Ми поступово переходимо до звичайного порядку, за якого підтримку надають насамперед тим, хто звертається за міжнародним або тимчасовим захистом, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за направленням Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їхньої заяви", – додала вона.

Департамент соціального страхування також розглядає можливість припинити аналогічні домовленості і з іншими місцевими самоврядуваннями, щоб забезпечити єдиний підхід по всій країні та повернення до звичайного порядку.

У відомстві зазначили, що це також дасть змогу гарантувати, що підтримка, яку надають українським воєнним біженцям, не залежатиме від місця їхнього проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги під час переїзду з центру розміщення.

З червня 2022 року по квітень 2025 року цю компенсацію отримали майже 11 тисяч домогосподарств. Максимальний розмір компенсації становив до 1200 євро на домогосподарство.

Нещодавно стало відомо, що з 1 травня українські воєнні біженці, які не є зареєстрованими жителями естонської столиці Таллінна, не матимуть права на безкоштовний проїзд в громадському транспорті міста.

Тим часом румунський уряд продовжив до 31 грудня 2025 року гуманітарну підтримку та допомогу людям вразливих категорій, які виїхали із зони збройного конфлікту в Україні.