Зеленский хотел бы встречи с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент сказал во время общения с журналистами 22 апреля.

Как известно, Зеленский планирует поехать в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

В свою очередь Трамп также приедет на похороны понтифика.

"Так хотел бы (встретиться с Трампом – Ред.). Мы всегда готовы встречаться с партнерами из Соединенных Штатов", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о намерении встретиться с главой Белого дома.

Похороны Папы Римского Франциска назначили на субботу, 26 апреля.