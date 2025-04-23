Финнам советуют купить домой "стратегическое ведро" на случай неисправности канализации

В Финляндии в рекомендации по готовности к чрезвычайным ситуациям включили совет купить домой ведро с крышкой, которое смогло бы заменить унитаз в случае длительной неисправности канализации.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Ассоциация региональных и местных органов власти дополнила рекомендации по готовности населения к чрезвычайным ситуациям, проанализировав риски в случае значительных перебоев со свето- и водоснабжением и вывозом мусора. Так, список дополнили советом купить домой крепкое 10-литровое ведро с крышкой, которое смогло бы заменить унитаз в случае длительной невозможности пользоваться обычным туалетом.

До сих пор гражданам советовали в случае неисправности канализации вложить в чашу унитаза мусорный пакет, который потом можно завязать и выбросить. Однако поднялась критика, что такой вариант годится только как очень временный, для непродолжительных и локальных проблем – если представить масштабную неисправность канализации, "туалетные" пакеты стали бы большой проблемой в процессе вывоза мусора, потому что могут рваться, а их накопление возле баков создает эпидемические риски.

Пересмотр рекомендаций по чрезвычайным ситуациям является частью большой дискуссии в Финляндии, начавшейся на фоне войны России против Украины и наблюдений за вызовами, с которыми столкнулись украинцы из-за бомбардировки энергосистемы и другой инфраструктуры.

Напомним, Финляндия, которая имеет хорошо развитую сеть укрытий гражданской защиты, возглавила коалицию гражданской защиты для строительства укрытий в Украине.

Швеция объявила о выделении 100 млн крон (10 млн долларов) на проверку и реконструкцию укрытий гражданской защиты.

Тем временем в Румынии вышел крайне критический аудит относительно наличия и состояния укрытий гражданской защиты.