У Румунії вийшов розгромний аудит щодо укриттів цивільного захисту

Румунська палата аудиторів з’ясувала, що наявні укриття цивільного захисту в країні – у дуже недостатній кількості та незадовільному стані.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Аудит з’ясував, що наявні у Румунії укриття – у недостатній кількості, невідповідному санітарному стані і залишилися "на рівні 70-х років".

"Оскільки на території Румунії не було ситуацій збройного конфлікту, укриття не використовувалися за своїм прямим призначенням. Зараз більшість з них не відповідають санітарним вимогам, непридатні до використання або перетворені власниками на склади. У деяких зробили зміни, після яких ці споруди вже не відповідають нормативам для укриттів. Наявні спроможності укриттів у разі загрози з повітря забезпечують захист близько 3,21% населення (611 922 особи), якщо рахувати спеціально облаштовані укриття, і 5,19% населення (989 507 осіб), якщо враховувати інші варіанти укриття (метро, паркінги, підземні переходи тощо", – йдеться у документі.

Серед понад 5000 місць, які на папері визначені укриттями, понад 50% визнано непридатними для використання.

Місцеві органи влади здебільшого не мають актуального переліку усіх місць, що можуть слугувати укриттями для цивільного населення.

Аудитори вбачають причиною такої ситуації недоліки законодавства та недопрацювання місцевої влади. Зокрема, немає чітко визначеного органу, який є головним відповідальним за мережу укриттів, а наявні штрафи не є достатнім стимулом для того, щоб балансоутримувачі чи девелопери переймалися цим питанням.

Нагадаємо, Швеція оголосила про виділення 100 млн крон (10 млн доларів) на перевірку і реконструкцію укриттів цивільного захисту.

Фінляндія очолила коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні.