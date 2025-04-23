Фінам радять купити додому "стратегічне відро" на випадок несправності каналізації

У Фінляндії до рекомендацій з готовності до надзвичайних ситуацій включили пораду купити додому відро з кришкою, яке змогло б замінити унітаз у разі тривалої несправності каналізації.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Асоціація регіональних та місцевих органів влади доповнила рекомендації з готовності населення до надзвичайних ситуацій, проаналізувавши ризики у разі значних перебоїв зі світло- й водопостачанням та вивезенням сміття. Так, список доповнили порадою купити додому міцне 10-літрове відро з кришкою, яке змогло б замінити унітаз у разі тривалої неможливості користуватись звичайним туалетом.

Досі громадянам радили у разі несправності каналізації вкласти в чашу унітаза сміттєвий пакет, який потім можна зав’язати і викинути. Проте здійнялась критика, що такий варіант годиться лише як дуже тимчасовий, для нетривалих і локальних проблем – якщо уявити масштабну несправність каналізації, "туалетні" пакети стали б великою проблемою у процесі вивезення сміття, тому що можуть рватися, а їхнє накопичення біля баків створює епідемічні ризики.

Перегляд рекомендацій щодо надзвичайних ситуацій є частиною великої дискусії у Фінляндії, що почалася на тлі війни Росії проти України і спостережень за викликами, з якими зіткнулись українці через бомбардування енергосистеми та іншої інфраструктури.

Нагадаємо, Фінляндія, яка має добре розвинену мережу укриттів цивільного захисту, очолила коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні.

Швеція оголосила про виділення 100 млн крон (10 млн доларів) на перевірку і реконструкцію укриттів цивільного захисту.

Тим часом у Румунії вийшов вкрай критичний аудит щодо наявності і стану укриттів цивільного захисту.