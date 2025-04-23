Президент Литвы пришел на прощание с добровольцем, который погиб, защищая Украину

В Вильнюсе началось прощание с 20-летним литовцем Томасом Валентелисом, который погиб, защищая Украину; попрощаться с ним прибыл в том числе президент страны Гитанас Науседа.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Гроб с телом Томаса привезли в Литву из Украины в субботу. В среду 23 апреля его выставили для прощания в церкви Св. Игнатия в Вильнюсе.

V. Raupelis / LRT

В числе первых попрощаться прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и его жена Диана Науседиене. Во второй половине дня ожидают министра обороны Довиле Шакалиене и главнокомандующего литовской армией Раймундаса Вайкшнораса.

V. Raupelis / LRT

Науседа отметил, что Томас Валентелис своим выбором защищал не только Украину, но и свободу и независимость Литвы, и сравнил его с борцами предыдущих поколений.

"Насколько я знаю, Томас искал смысл жизни. И, похоже, он сумел понять его", – сказал президент.

Поминальная служба состоится вечером этого же дня в присутствии представителей литовской армии. Похоронят Томаса в родном городке Биржай, что у границы с Латвией.

Напомним, Томас Валентелис присоединился к Иностранному легиону с лета 2024 года. Он погиб в середине марта во время боевого задания под Купянском.

В прошлом году городской совет Вильнюса принял резолюцию, обязывающую увековечить в Вильнюсе память литовцев, погибших в Украине.

В честь первого погибшего в Украине литовского добровольца Тадаса Тусама переименуют часть улицы Кярнаве.