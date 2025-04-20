В Вильнюсе увековечат имя первого литовского добровольца, погибшего в Украине

Комиссия по исторической памяти Вильнюса приняла решение переименовать часть улицы Кярнаве города в честь Тадаса Тумаса – первого литовского добровольца, погибшего в Украине в начале 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Председатель комиссии по исторической памяти Вильнюса Камиле Гогелене сказала, что решение о переименовании части улицы было согласовано с родственниками Тадаса Тумаса.

"Я рада, что нам удалось найти решение, которое устраивает всех", – рассказала она.

Гогелене не смогла спрогнозировать, когда именно произойдет переименование, но считает, что этот процесс не должен занять много времени.

"Я думаю, что, возможно, мы сможем выйти с решением на следующее заседание совета, которое состоится 7 мая. Как только совет примет решение, переименование улицы точно не займет много времени", – заверила она.

По словам Гогелене, в будущем также рассмотрят вопрос об увековечении памяти Мантаса Кведаравичюса (документалиста, убитого россиянами в Мариуполе в 2022 году) и Томаса Валентелиса – другого добровольца, о гибели которого стало известно в апреле.

Как напоминает Delfi, в прошлом году городской совет Вильнюса принял резолюцию, обязывающую увековечить в Вильнюсе память литовцев, погибших в Украине.

В марте, напомним, Командование информационных и кибернетических сил Чехии почтило память четырех чехов, которые отдали свою жизнь в борьбе с российской агрессией и экспансионизмом в Украине.