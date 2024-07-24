Литва лишила гражданства шесть человек, которые скрыли приобретение гражданства РФ

Литва отозвала гражданство шесть человек, выяснив, что они скрыли приобретение гражданства России.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

После проверок Департамента по делам миграции в Литве приняли решение о лишении литовского гражданства шести человек, которые получили гражданство России и не сообщили об этом в соответствии с определенными процедурами.

Проверки начали проводить на основе данных о лицах, которые очень часто ездят из Литвы в Россию и Беларусь, таких определили около 2000 человек.

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Выяснилось, что более 1700 из них легально имеют множественное гражданство, или же являются гражданами Литвы и имеют вид на жительство в России или Беларуси.

В случае шести человек, в отношении которых приняли решение, они не только скрыли факт российского гражданства, но и не имели легальных оснований для множественного гражданства. В дополнение ни один из них не отвечал на запросы Департамента по делам миграции относительно документов, которые бы подтверждали право на множественное гражданство.

В службе напомнили, что когда граждане Литвы получают гражданство другой страны, они обязаны известить об этом Департамент по делам миграции в течение двух месяцев, а за игнорирование этого требования грозят штрафы от 300 до 850 евро.

Продолжаются проверки в отношении еще нескольких сотен граждан, по предварительным выводам, лишение литовского гражданства может грозить еще десятку человек.

Ранее Литва лишила гражданства российскую балерину, поддерживающую войну, и экс-сотрудника КГБ.

Напомним, россиян в Латвии обязали сдавать экзамен по латышскому языку для того, чтобы получить постоянный вид на жительство.

Тем, кто не выполнил требования в соответствии с изменениями в законодательство и не подал документы для получения постоянного вида вместо временного, грозит выдворение.