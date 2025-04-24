12 штатов судятся с администрацией Трампа из-за "незаконных пошлин"

Коалиция из 12 штатов США подала в среду иск против администрации президента Дональда Трампа из-за объявленных им "незаконных пошлин".

Об этом сообщило издание Axios, пишет "Европейская правда".

Штаты требуют судебного решения, которое запретит президенту Трампу вводить пошлины, утверждая, что он не имеет таких полномочий.

"Конгресс не предоставил президенту полномочий вводить эти пошлины, а потому администрация нарушила закон, введя их через исполнительные приказы, публикации в социальных сетях и распоряжения ведомств", – говорится в заявлении офиса генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

"Его пошлины незаконны, и если их не остановить, они приведут к росту инфляции, безработице и экономическому ущербу", – заявила Джеймс.

Генеральные прокуроры Аризоны, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Иллинойса, Мену, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Орегона и Вермонта подали иск, чтобы пошлины можно было заблокировать в судебном порядке.

"Необдуманные пошлины президента Трампа резко повысили расходы потребителей и вызвали экономический хаос во всей стране", – заявила в среду губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.

Президент США ввел 25-процентные тарифы против Канады и Мексики, крупнейших торговых партнеров США, утверждая, что соседи США не делают достаточно для сдерживания потока нелегальных наркотиков в страну.

Он также недавно ввел 10-процентный базовый тариф почти на весь импорт и объявил еще более высокие пошлины для многих стран – хотя большинство из них сейчас находятся на паузе, за исключением Китая, который сейчас облагается 145-процентной пошлиной.