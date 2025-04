Санду о ночной атаке: Россия в очередной раз показала, как она "готова к миру"

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на масштабную воздушную атаку РФ по украинским городам в ночь на 24 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Майя Санду написала, что пока в мире надеются на какие-то договоренности о прекращении огня, Россия в очередной раз показала свои реальные намерения.

While the world hopes for a ceasefire, Russia shows again it doesn’t seek peace–only death and destruction. Its latest missile attack on Kyiv killed, wounded civilians. Moldova condemns this terror.



Ukraine needs more support, more air defence. Only strength can stop this war.