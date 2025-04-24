Трамп говорит, что уже "очень давит" на Россию, а о санкциях расскажет "через неделю"

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже осуществляет давление на Россию, чтобы та согласилась на "мирное соглашение" с Украиной.

Об этом он сказал журналистам после встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос журналистки, когда он увеличит давление на Россию, чтобы она согласилась на "мирное урегулирование", Трамп заявил, что "очень давит на Россию".

"Вы не знаете, как много я давлю на Россию. И Россия это знает, и близкие к ней люди об этом знают, иначе он (вероятно, Владимир Путин. – Ред.) бы сейчас не говорил", – добавил он.

Президент США повторил, что считает, что якобы Москва "хочет заключить сделку, и мы уже скоро об этом узнаем".

"Но для танго нужны двое. И надо, чтобы Украина тоже хотела заключить соглашение. Сейчас они подвергаются очень сильному удару. И я считаю, что они хотят заключить сделку", – сказал Трамп.

Ранее он отказался говорить о возможном усилении мер против России, сказав, что "предпочитает ответить на этот вопрос через неделю".

"Хочу, чтобы через неделю у нас было соглашение. Нет причины отвечать сейчас, но я не буду доволен, скажем так. Кое-что произойдет", – анонсировал президент США.

Ранее президент США заявил, что "не доволен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, обратился к хозяину Кремля: "Владимир, остановись!"

По информации СМИ, США также потребуют от России признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.