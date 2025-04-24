Трамп: Россия и Украина "хотят мира" и должны "сесть за стол переговоров"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США имеют определенный крайний срок для достижения "мирного соглашения" между Украиной и Россией, которые должны "сесть за стол переговоров".

Об этом он сказал журналистам перед встречей с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда".

Трамп выразил убеждение, что Киев и Москва "оба хотят мира, но они должны сесть за стол переговоров".

"Мы очень долго ждем. Они должны сесть за стол переговоров. И я думаю, что мы получим мир", – добавил он.

Президент США также сказал, что в полномасштабной войне России против Украины каждую неделю гибнут "5000 молодых людей", которых нужно спасти, и ему "не нравится, что это занимает много времени".

"Но я думаю, что они оба хотят заключить мир. Я в это верю. Между ними много ненависти, много сильной неприязни, много недоверия. Но я думаю, что мы это сделаем, я надеюсь, что мы это сделаем ради многих молодых людей, которые погибают", – сказал Трамп.

Далее он заявил, что у него есть "собственный крайний срок", до которого нужно достичь "мира" между Украиной и Россией.

"У нас есть крайний срок. И после этого наше отношение (к "мирному урегулированию". – Ред.) будет совсем другим, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы это сделать (достичь "мира". – Ред.)", – подытожил Трамп.

Ранее президент США заявил, что "не доволен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, обратился к хозяину Кремля: "Владимир, остановись!"

По информации СМИ, США также потребуют от России признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.