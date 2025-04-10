"Коалиция решительных" в Брюсселе озвучила четыре цели для сил обеспечения безопасности в Украине

"Коалиция решительных", которая состоит из трех десятков государств во главе с Великобританией и Францией, имеет четыре основных цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в начале заседания "коалиции решительных" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Хили отметил, что "коалиция решительных" стремится к установлению длительного мира в Украине, в частности, достигая четырех целей: безопасность в небе, на море и на земле и усиление Вооруженных сил Украины.

"Наши планы хорошо проработаны, и мы имеем четкие цели для Украины. Во-первых, обеспечить безопасное небо. Во-вторых, обеспечить безопасное море. В-третьих, поддержать мир на земле. И в-четвертых, поддержать украинские вооруженные силы, чтобы они стали сильнейшим сдерживающим фактором", – подчеркнул Хили.

Достижению этих целей будут способствовать "силы обеспечения безопасности" (reassurance force) – будущая военная миссия "коалиции решительных", формат которой еще не согласован.

"Наши силы обеспечения безопасности для Украины станут решительным и надежным элементом системы безопасности, который обеспечит, что любой установленный в результате переговоров мир действительно принесет то, что пообещал президент Трамп – длительный мир для Украины", – сказал британский министр обороны.

Он подчеркнул, что на заседании 10 апреля представители 30 государств-участников "коалиции решительных" обсудят, в частности, "военное планирование" и "сфокусируются на оперативном планировании коалиции и том, как нам обеспечить полную готовность к моменту достижения мирного соглашения".

"30 стран связаны простой верой в то, что мир возможен, и мы должны быть готовы к тому, что он наступит. Вот почему работа этой коалиции является жизненно важной. Мы активизируемся. Мы настроены серьезно. Мы посылаем сигнал президенту Путину, министру Умерову и украинскому народу. Мы стоим с вами в борьбе и мы будем стоять с вами в мире", – подытожил Джон Хили.

Как сообщалось, "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки.