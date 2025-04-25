Фон дер Ляйен надеется на встречу с Трампом на похоронах Папы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хотела бы провести беседу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах церемонии похорон Папы Франциска в субботу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico, приводя слова представителя ЕК.

Хотя пока встреча с Трампом не запланирована, представитель комиссии отметил, что любая возможность поговорить с ключевыми мировыми лидерами "будет использована".

Фон дер Ляйен еще не встречалась с Трампом с момента его возвращения в Белый дом в начале этого года, несмотря на то, что президент США облагает европейские товары пошлинами в рамках глобальной торговой войны.

На церемонию похорон Папы Франциска съедутся главы государств и высокопоставленные чиновники со всего мира. Она станет редкой возможностью для неформальных встреч между национальными лидерами.

В среду Трамп заявил, что во время пребывания в Риме он проведет "много встреч".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во вторник, что хотел бы иметь возможность поговорить с Трампом в кулуарах похорон, поскольку команда президента США ведет переговоры с Россией о будущем Украины.