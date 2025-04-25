Фон дер Ляйен до сих пор не имеет договоренностей о встрече с Трампом или Зеленским в Риме

В графике президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен пока не запланировано ни одной встречи в Риме, где она будет находиться 25-26 апреля для участия в похоронах Папы Римского Франциска.

Об этом сообщила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" о возможной встрече фон дер Ляйен в Риме с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Пиньо подчеркнула, что никакой двусторонней встречи для фон дер Ляйен в Риме не запланировано, ведь ее главная цель – почтить память Папы Римского Франциска.

"Президент фон дер Ляйен позже сегодня отправляется в Рим на похороны одного из самых харизматичных лидеров современности, Папы Франциска. На данный момент никаких двусторонних встреч не запланировано, по крайней мере, с каким-либо другим лидером", – рассказала главная пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщалось, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хотела бы провести беседу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах похорон Папы Франциска 26 апреля.

Стоит отметить, что фон дер Ляйен еще не встречалась с Трампом с момента его возвращения в Белый дом в начале 2025 года.

На церемонию похорон Папы Франциска съедутся главы государств и высокопоставленные чиновники со всего мира, что является поводом для неформальных встреч между национальными лидерами. В частности, Дональд Трамп заявил, что во время пребывания в Риме проведет "много встреч".

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил журналистам, что хотел бы иметь возможность поговорить с Трампом в Риме.