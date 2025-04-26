В Германии тысячи людей протестовали после убийства полицией темнокожего мужчины

Тысячи людей вышли на улицы Германии в пятницу в северо-западном городе Ольденбург в земле Нижняя Саксония и в других городах, протестуя против смертельного ранения полицейскими темнокожего мужчины в минувшие выходные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

21-летний темнокожий мужчина, идентифицированный только как Лоренц А. из-за строгих законов страны о неприкосновенности частной жизни, умер от ранений, полученных от выстрела полицейского во время столкновения возле ночного клуба в воскресенье.

Его смерть вызвала общенациональное осуждение и гнев, а протестующие осудили то, что они называют структурным расизмом в полиции.

Полиция утверждает, что 21-летний погибший начал распылять перцовый баллончик в охрану ночного клуба Oldenburg после того, как ему отказали во входе рано утром в воскресенье, нанеся незначительные телесные повреждения.

Он сбежал, якобы угрожая ножом тем, кто пытался его преследовать.

После того как его догнали правоохранители, мужчина продолжал "угрожающе приближаться к ним [полицейским]" и распылять перцовый баллончик. После этого 27-летний полицейский выстрелил в него.

Лоренца А. доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Судмедэкспертиза обнаружила три огнестрельных ранения: одно в затылок, второе – в верхнюю часть туловища и третье – в бедро. В отчете сказано, что три пули попали в него сзади. Четвертая пуля задела бедро.

Офицера, который стрелял в него, отстранили от исполнения служебных обязанностей до завершения расследования убийства.

В пятницу в Ольденбурге собралось от 8 000 до 10 000 протестующих, которые требовали провести полное расследование убийства и смерти молодого человека.

Протест привлек внимание участников всех возрастов и этнического происхождения, которые произносили эмоциональные речи, отдавая дань памяти Лоренцу А. Меньшие протесты также состоялись в других городах Германии, в том числе в столице, Берлине.

Многие протестующие в Ольденбурге утверждали, что стрельба имела расистский мотив.

Вице-президент полиции Арне Шмидт, который руководил операциями во время пятничного протеста, сказал, что смерть Лоренца А. "глубоко тронула многих людей, в том числе и в полиции".

Смертельные перестрелки с участием полиции в Германии случаются относительно редко. Поэтому инцидент вызвал критику со стороны правозащитных групп, а Amnesty International Germany призвала к борьбе со структурным расизмом в полиции.

Напомним, в Лиссабоне осенью прошлого года несколько ночей подряд продолжались беспорядки, спровоцированные гибелью темнокожего мужчины во время задержания полицией.

А в июне 2023 года Францией прокатилась большая волна беспорядков после гибели при задержании несовершеннолетнего парня иммигрантского происхождения.