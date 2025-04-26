У Німеччині тисячі людей протестували після вбивства поліцією темношкірого чоловіка

Тисячі людей вийшли на вулиці Німеччини в п'ятницю в північно-західному місті Ольденбург у землі Нижня Саксонія та в інших містах, протестуючи проти смертельного поранення поліцейськими темношкірого чоловіка минулими вихідними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

21-річний темношкірий чоловік, ідентифікований лише як Лоренц А. через суворі закони країни про недоторканність приватного життя, помер від поранень, отриманих від пострілу поліцейського під час сутички біля нічного клубу в неділю.

Його смерть викликала загальнонаціональний осуд і гнів, а протестувальники засудили те, що вони називають структурним расизмом у поліції.

Поліція стверджує, що 21-річний загиблий почав розпилювати перцевий балончик в охорону нічного клубу Oldenburg після того, як йому відмовили у вході рано вранці в неділю, завдавши незначних тілесних ушкоджень.

Він втік, нібито погрожуючи ножем тим, хто намагався його переслідувати.

Після того як його наздогнали правоохоронці, чоловік продовжував "погрозливо наближатися до них [поліцейських]" і розпилювати перцевий балончик. Після цього 27-річний поліцейський вистрілив у нього.

Лоренца А. доставили до лікарні, де він помер від отриманих поранень. Судмедекспертиза виявила три вогнепальні поранення: одне в потилицю, друге – у верхню частину тулуба і третє – в стегно. У звіті сказано, що три кулі влучили в нього ззаду. Четверта куля зачепила стегно.

Офіцера, який стріляв у нього, відсторонили від виконання службових обов'язків до завершення розслідування вбивства.

У п'ятницю в Ольденбурзі зібралося від 8 000 до 10 000 протестувальників, які вимагали провести повне розслідування вбивства і смерті молодого чоловіка.

Протест привернув увагу учасників різного віку та етнічного походження, які виголошували емоційні промови, віддаючи данину пам'яті Лоренцу А. Менші протести також відбулися в інших містах Німеччини, в тому числі в столиці, Берліні.

Багато учасників протесту в Ольденбурзі стверджували, що стрілянина мала расистський мотив.

Віце-президент поліції Арне Шмідт, який керував операціями під час п'ятничного протесту, сказав, що смерть Лоренца А. "глибоко зворушила багатьох людей, в тому числі і в поліції".

Смертельні перестрілки з участю поліції в Німеччині трапляються відносно рідко. Тому інцидент викликав критику з боку правозахисних груп, а Amnesty International Germany закликала до боротьби зі структурним расизмом у поліції.

Нагадаємо, у Лісабоні торік восени кілька ночей поспіль тривали заворушення, спровоковані загибеллю темношкірого чоловіка під час затримання поліцією.

А у червні 2023 року Францією прокотилася велика хвиля заворушень після загибелі під час затримання неповнолітнього хлопця іммігрантського походження.