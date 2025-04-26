Президент Германии советует не возлагать много надежд на "похоронную дипломатию"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил предостережение относительно дипломатических переговоров в кулуарах церемонии похорон Папы Франциска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы не должны возлагать слишком много надежд на так называемую похоронную дипломатию", – сказал Штайнмайер в Риме.

По его словам, такие события, конечно же, дают возможность для коротких дискуссий.

"Но я бы не советовал ожидать, что здесь, в кулуарах этих похоронных церемоний, будет проводиться большая внешняя политика", – отметил президент Германии.

Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.