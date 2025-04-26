Президент Німеччини радить не покладати багато надій на "похоронну дипломатію"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив застереження щодо дипломатичних переговорів у кулуарах церемонії похорону Папи Франциска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми не повинні покладати занадто багато надій на так звану похоронну дипломатію", – сказав Штайнмаєр у Римі.

За його словами, такі події, звісно ж, дають можливість для коротких дискусій.

"Але я б не радив очікувати, що тут, в кулуарах цих похоронних церемоній, буде проводитися велика зовнішня політика", – зазначив президент Німеччини.

Як відомо, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.