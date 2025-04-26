Президент Эстонии, который сидел рядом с Трампом, просил его не выходить из мирного процесса

Президент Эстонии Алар Карис, который сидел на похоронах Папы Римского рядом с президентом США Дональдом Трампом и его женой рассказал, что говорил с Трампом о мирном процессе по Украине.

Об этом Карис сообщил ERR, передает "Европейская правда".

Президент Алар Карис присутствовал на похоронах папы Франциска в Ватикане в субботу, 26 апреля, и наблюдал за траурной церемонией рядом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. После церемонии Карис пообщался с Трампом.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", – сказал президент Эстонии.

"Мы также говорили о том, что он мог бы посетить Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон. Мы говорили и о трансатлантических отношениях, о том, что они важны для нас обоих, не только с европейской, но и с американской точки зрения. Президент Трамп с этим согласен. Поэтому надо подумать, как сделать эти отношения лучше", – отметил Алар Карис.

"Мы, конечно, не стали там согласовывать даты, но эти приглашения были официальными, поэтому мы постараемся выяснить, когда президент Трамп приедет в нашу часть мира. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию, возможно, и другие соседние страны, но на этом этапе говорить об этом очень рано", – сказал президент Эстонии.

Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.