Президент Естонії, який сидів поряд з Трампом, просив його не виходити з мирного процесу

Президент Естонії Алар Каріс, який сидів на похороні Папи Римського поруч із президентом США Дональдом Трампом і його дружиною розповів, що говорив із Трампом про мирний процес щодо України.

Про це Каріс повідомив ERR, передає "Європейська правда".

Президент Алар Каріс був присутній на похоронах папи Франциска у Ватикані в суботу, 26 квітня, і спостерігав за траурною церемонією поруч із президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп. Після церемонії Каріс поспілкувався з Трампом.

"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли [з ролі посередника]. Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", – сказав президент Естонії.

"Ми також говорили про те, що він міг би відвідати Естонію, а він запросив мене до Вашингтона. Ми говорили і про трансатлантичні відносини, про те, що вони важливі для нас обох, не тільки з європейської, а й з американської точки зору. Президент Трамп із цим згоден. Тож треба подумати, як зробити ці відносини кращими", – зазначив Алар Каріс.

"Ми, звісно, не стали там узгоджувати дати, але ці запрошення були офіційними, тож ми постараємося з'ясувати, коли президент Трамп приїде в нашу частину світу. Звичайно, він відвідає Фінляндію і Латвію, можливо, й інші сусідні країни, але на цьому етапі говорити про це дуже рано", – сказав президент Естонії.

Як відомо, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.