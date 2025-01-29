В Эстонии предлагают спецналог, чтобы покрыть расходы на защиту инфраструктуры на Балтике

В Эстонии допустили, что судоходным компаниям, возможно, придется платить за пользование Балтийским морем, чтобы покрыть высокие расходы на защиту подводных кабелей.

Об этом заявил в среду министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Певкура, кроме патрулирования, страны рассматривают и другие меры по защите кабелей, включая установку датчиков для обнаружения якорей, которые протягивают по морскому дну, или обустройством оболочек или стен вокруг кабелей.

Но все это будет стоить недешево, и независимо от того, кто будет за это платить – страны или кабельные операторы, – потребители могут в итоге остаться в проигрыше за счет повышения налогов или стоимости коммунальных услуг, добавил он.

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Эстонский министр отметил, что другой опцией является взимание налога с судов, проходящих через Балтийское море.

"Допустим, когда вы едете в аэропорт, у вас есть сбор за посадку, есть сбор аэропорта, и это оплачивается в билете. Поэтому в один момент, возможно, мы увидим, что при прохождении через датские проливы компании будут платить за это, потому что это, по сути, страховой сбор за повреждение кабелей", – сказал Певкур.

Он добавил, что на столе есть разные варианты, и что странам придется найти общее решение.

Комментируя последний инцидент с повреждением оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, Певкур сказал, что, хотя официальные расследования продолжаются, серия инцидентов указывает на скоординированные действия кораблей, которые являются частью "теневого флота" России.

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования в отношении возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.