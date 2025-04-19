Немецкие эсдеки, которые войдут в коалицию, не исключают повышения налогов

В Социально-демократической партии Германии, которая завершает формирование правительства вместе с победителями выборов ХДС-ХСС, не исключили повышения налогов во время каденции новоизбранного Бундестага.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль сказал, что "не исключает" повышения налогов.

"Наша первоочередная цель – усилить Германию и Европу. А чтобы сделать это, на это нужно иметь финансовые ресурсы. В бурные времена ничего нельзя категорически отвергать – иначе вы сами себе создаете ненужные ограничения", – сказал Клингбайль в общении с группой немецких СМИ.

В коалиционном соглашении нет упоминания о повышении налогов, но и не задекларировано, что партии однозначно не планируют этого.

Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц, который скорее всего станет новым канцлером, отвергал планы повышения налогов.

"У нас есть коалиционное соглашение, и там не говорится о повышении налогов. И их не будет", – комментировал он. Однако далее Мерц добавил, что в такой неопределенной ситуации как сейчас лучше "никогда не говорить никогда".

Ранее в партии Шольца призвали будущих коалиционных партнеров к совместному решению по Taurus.

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