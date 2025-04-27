Лидер ультраправых Франции готов заменить Ле Пен в президентской гонке

Глава ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что готов заменить Марин Ле Пен в президентской гонке 2027 года, если ее не допустят к выборам из-за судебного приговора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Барделла сказал в интервью Le Parisien.

По словам лидера ультраправых, он считает себя очевидным кандидатом в президенты, если Ле Пен не будет баллотироваться.

"Сейчас нам необходимо оставаться едиными и сплоченными. Нет никакой двусмысленности в том, что Марин Ле Пен является моим кандидатом, и если завтра ей не позволят баллотироваться, я могу вам сказать, что я буду ее кандидатом. Я не могу выразиться четче", – подчеркнул Барделла.

В то же время он добавил, что "Нацобъединение" будет использовать все возможные средства, чтобы доказать невиновность Ле Пен и обжаловать ее приговор.

Также Барделла рассказал, что готовится занять пост премьер-министра, если Ле Пен допустят к выборам и она станет президентом.

"Я работаю и готовлюсь. От потенциального премьер-министра, как и от кандидата в президенты, ожидают более-менее похожих качеств. Должности разные. Но способность объединять, слушать, понимать французов – это задачи, которые я поставил перед собой несколько месяцев назад", – добавил он.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще 26 человек, в том числе восемь евродепутатов французского "Национального объединения", в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

В то же время Апелляционный суд Парижа уже заявил, что вынесет решение летом 2026 года, а это значит, что Ле Пен еще имеет шанс баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен.

Ле Пен, которая сейчас является самым популярным кандидатом на пост президента Франции, назвала приговор суда "политическим решением" и пообещала продолжать президентскую кампанию 2027 года.

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