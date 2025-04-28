В Испании и Португалии произошли масштабные отключения света

В Испании и Португалии днем 28 апреля произошли масштабные отключения света.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В конце утра в понедельник, около 12 по местному времени, без электроснабжения остались многие районы Иберийского полуострова, как в Испании, так и в Португалии. В Мадриде остановилось метро и пригородные электрички.

Испанский оператор электросети Red Eléctrica сообщил, что активировал протоколы для восстановления снабжения.

"Причины проблемы устанавливаются, все ресурсы направлены на ее решение", – отметили в заявлении.

Официальных объяснений возможных причин пока не давали.

Граждан призвали не звонить в службы чрезвычайных ситуаций, которые уже перегружены звонками.

Португальская полиция сообщает, что светофоры не работают по всей стране, в столице Лиссабоне и Порту закрыто метро, и поезда не курсируют.

Напомним, в июне 2024 года без света остались сразу несколько стран Балканского полуострова.

В марте пожар на подстанции в Лондоне парализовал работу аэропорта Хитроу.