В Хорватии, Черногории и БиГ частично восстановили электроснабжение

В трех балканских странах постепенно восстанавливается электроснабжение после масштабного сбоя, произошедшего днем 21 июня и оставившего юг Хорватии, Черногорию и Боснию и Герцеговину почти полностью без света.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают СМИ трех стран.

Электроснабжение на юге Хорватии начало постепенно восстанавливаться через чуть более часа после регионального коллапса, в 13:30, сообщает Jutarnji List.

Хорватский министр экономики Анте Шушняр отметил, что причины неисправности еще выясняют и пока хорватские службы не обнаружили какой-либо неисправности в своей зоне ответственности. Он добавил, что скоро свет должен вернуться во все обесточенные населенные пункты.

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Снабжение постепенно восстанавливается и в Черногории, Подгорица и Будва уже со светом, пишет Vijesti. Директор национального оператора CGES подтвердил, что во время сбоя света не было по всей территории страны, кроме севера, и что причины пока неизвестны.

Босния и Герцеговина также преимущественно уже со светом, пишет Klix.ba В столице Сараево из-за выключенных светофоров произошел транспортный коллапс.

Напомним, вскоре после полудня по местному времени свет исчез практически по всей Далмации на юге Хорватии, в Черногории и БиГ.