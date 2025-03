В лондонском аэропорту вспыхнул масштабный пожар на электроподстанции

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.

Об этом говорится в официальном заявлении аэропорта, передает "Европейская правда".

Администрация аэропорта сообщила, что закрытие продлится до конца суток и призвала пассажиров не приезжать в аэропорт ни при каких обстоятельствах.

"Мы не имеем четкой информации, когда электроснабжение будет стабильно восстановлено. Чтобы гарантировать безопасность пассажиров и персонала, мы вынуждены закрыть Хитроу до конца суток", – говорится в заявлении.

Sky News пишет, что возгорание возникло около полуночи на электроподстанции в районе Гейз, примерно в 2,4 км от аэропорта. На место прибыли бригады Лондонской пожарной службы.

В результате пожара начались массовые перебои с электричеством, которые затронули не только аэропорт, но и окружающие районы. Из зоны инцидента были эвакуированы около 150 человек, также установлена 200-метровая зона безопасности.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео, где видны высокие столбы пламени и густой черный дым, который поднимался над местом пожара.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6