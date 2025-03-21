В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.

Об этом говорится в официальном заявлении аэропорта, передает "Европейская правда".

Администрация аэропорта сообщила, что закрытие продлится до конца суток и призвала пассажиров не приезжать в аэропорт ни при каких обстоятельствах.

"Мы не имеем четкой информации, когда электроснабжение будет стабильно восстановлено. Чтобы гарантировать безопасность пассажиров и персонала, мы вынуждены закрыть Хитроу до конца суток", – говорится в заявлении.

Sky News пишет, что возгорание возникло около полуночи на электроподстанции в районе Гейз, примерно в 2,4 км от аэропорта. На место прибыли бригады Лондонской пожарной службы.

В результате пожара начались массовые перебои с электричеством, которые затронули не только аэропорт, но и окружающие районы. Из зоны инцидента были эвакуированы около 150 человек, также установлена 200-метровая зона безопасности.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео, где видны высокие столбы пламени и густой черный дым, который поднимался над местом пожара.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 – Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025

BREAKING🇬🇧: A massive fire has erupted at an electrical substation in Hayes, London, causing evacuations and widespread power outages. Heathrow Airport is shutting down for the entire day due to the blackout.



Given the current geopolitical climate, it’s fair to ask: Has Russia’s… pic.twitter.com/jGmf4vluUK – Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) March 21, 2025

В начале марта аэропорт имени Гельмута Шмидта в немецком Гамбурге полностью остановил работу из-за внезапной забастовки сотрудников.