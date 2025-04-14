В США говорят об "огромном прогрессе" в тарифных переговорах с ЕС

Экономический советник Белого дома Кевин Гассетт утверждает, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Fox News.

По словам Гассетта, американская сторона провела "много дискуссий" с представителями ЕС по поводу тарифов.

"Мы встречались с ними много раз. И мы достигли огромного прогресса. Мы считаем, что ситуация сложится очень хорошо для американских рабочих, особенно для американских работников автомобильной промышленности", – добавил он.

В понедельник, как известно, в США прибыл еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

Он стал одним из первых внешнеторговых чиновников, прибывших в Вашингтон для срочных переговоров по тарифам, о которых Трамп объявил 2 апреля.

Евросоюз является одним из крупнейших торговых партнеров США, объем двусторонней торговли с которым в прошлом году составил почти 1 триллион долларов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира. В ответ ЕС также отложил свои контрмеры против США.

Отметим, что США все еще сохраняют 10-процентный общий тариф на глобальный импорт, а также 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автомобили.