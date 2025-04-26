Фон дер Ляйен и Трамп во время разговора в Риме договорились о встрече

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп по результатам короткого разговора во время церемонии похорон Папы Римского Франциска в Риме 26 апреля договорились организовать двустороннюю встречу в будущем.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Представитель Еврокомиссии рассказал, что была достигнута договоренность о предстоящей встрече Трампа и фон дер Ляйен.

"Во время короткого обмена мнениями, президент фон дер Ляйен и президент Трамп договорились о встрече", – сообщил Ануар Эль-Ануни.

Ранее в сети появилось видео, на котором Трамп и фон дер Ляйен пожимают друг другу руки и о чем-то коротко переговариваются.

Накануне "Европейская правда" сообщала, что никакой двусторонней встречи для фон дер Ляйен в Риме не было назначено, ведь главная цель ее визита – почтить память Папы Римского Франциска.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хотела бы провести разговор с Трампом в кулуарах похорон Папы Франциска 26 апреля.