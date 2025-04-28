В Португалии назвали причину масштабного блэкаута

Отключение электроэнергии, которое в первую очередь затронуло Испанию и Португалию, произошло в результате "редкого атмосферного явления".

Об этом сообщил португальский оператор электросети REN, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

По данным оператора, "перебои в поставках электроэнергии в Португалии были вызваны сбоем в испанской электросети, связанным с редким атмосферным явлением".

"Из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения (400 кВ)... Эти колебания вызвали нарушение синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во всей европейской сети", – пояснили в REN.

Там прогнозируют, что из-за сложности явления и необходимости сбалансировать поставки электроэнергии на международном уровне "полное восстановление работы сети может занять до недели".

В понедельник в первой половине дня в Испании, а также в Португалии начались массовые отключения электроэнергии, которые повлияли на работу мобильных операторов, аэропортов и другой инфраструктуры.

Позже сообщили, что в отдельные регионы Испании начали возвращать свет. Авария затронула также Францию, но там поставки восстановили.