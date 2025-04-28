Косово хочет арестовать сербского криминального авторитета за военные преступления

Суд частично признанной столицы Косово Приштины выдал ордер на арест фигуранта смертельной перестрелки на границе в 2023 году Милана Радойчича по подозрению в военных преступлениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В ордере на арест от 15 апреля, выданном судом Приштины, Радойчичу инкриминируют причастность к убийству 106 албанских сербов во время войны 1998-1999 годов.

Также косовская прокуратура выдала ордер на арест 19 других сербов, которым, кроме убийства, инкриминируют противоправное удержание более 300 гражданских албанцев. Их освободили после июня 1999 года с помощью международных организаций.

Милан Радойчич – один из фигурантов расследования стрельбы в селе Банска у сербско-косовской границы осенью 2023 года. Криминальный авторитет и ранее влиятельный политик среди сербского меньшинства Косово был ненадолго задержан, а затем его отпустили.

С момента окончания войны 1998-1999 годов в Косово более 70 человек были признаны виновными в совершении военных преступлений национальными и международными институтами.

С 2000 по 2008 год военные преступления в Косово расследовала Временная миссия ООН в Косово, а с 2008-го за расследование военных преступлений отвечает Миссия ЕС по вопросам верховенства права и законности. В 2018 году эта миссия передала документы в прокуратуру Косово и местные суды.

Во время войны в Косово в 1998-1999 годах были убиты более 13 тысяч гражданских лиц, еще тысячи пропали без вести. Около 1600 человек, преимущественно из албанской общины, до сих пор считаются пропавшими без вести.

В прошлом году специализированный суд в Гааге признал виновным по трем обвинениям в военных преступлениях бывшего косовского командира Пьеттера Шалю и приговорил его к 18 годам лишения свободы.