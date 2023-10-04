В Сербии отпустили причастного к беспорядкам в Косове экс-лидера косовских сербов

Высший суд Белграда в среду отклонил предложение прокуратуры о заключении под стражу Милана Радойчича, бывшего вице-председателя партии косовских сербов "Сербский список", который признался в причастности к беспорядкам на севере Косова в конце сентября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Суд не согласился с позицией прокуратуры о необходимости взятия Радойчича под стражу из-за риска, что подозреваемый может сбежать, но обязал его не выезжать за пределы Сербии и въезжать в Косово на время следствия.

У Радойчича также забрали загранпаспорт. Его предупредили, что в случае нарушения меры пресечения суд может пересмотреть свое решение. В то же время прокуратура Белграда решила обжаловать отказ суда взять мужчину под стражу.

Накануне бывшего сопредседателя сербской партии Косова арестовали на 48 часов.

На прошлой неделе Радойчич признался, что лично осуществил все материально-технические приготовления для "организации сопротивления косовских сербов против властей Приштины", а в день нападения на косовскую полицию, 24 сентября, был в селе Баньска, где затем проходила силовая операция косовского спецназа против неизвестных вооруженных людей.

Напомним, в сентябре на севере Косова, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

В Приштине утверждают, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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