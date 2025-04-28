Косово хоче арештувати сербського кримінального авторитета за воєнні злочини

Суд столиці частково визнаного Косова Приштини видав ордер на арешт фігуранта смертельної стрілянини на кордоні у 2023 році Мілана Радойчича за підозрою у воєнних злочинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

В ордері на арешт від 15 квітня, виданому судом Приштини, Радойчичу інкримінують причетність до вбивства 106 албанських сербів під час війни 1998-1999 років.

Також косовська прокуратура видала ордер на арешт 19 інших сербів, яким, окрім убивства, інкримінують протиправне утримування понад 300 цивільних албанців. Їх звільнили після червня 1999 року за допомогою міжнародних організацій.

Мілан Радойчич – один із фігурантів розслідування стрілянини у селі Банська біля сербсько-косовського кордону восени 2023 року. Кримінальний авторитет і раніше впливовий політик серед сербської меншини Косова був ненадовго затриманий, а потім його відпустили.

З моменту закінчення війни 1998-1999 років у Косові понад 70 людей були визнані винними у скоєнні воєнних злочинів національними та міжнародними інституціями.

З 2000 по 2008 рік воєнні злочини в Косово розслідувала Тимчасова Місія ООН у Косово, а з 2008-го за розслідування воєнних злочинів відповідає Місія ЄС із питань верховенства права та законності. У 2018 році ця місія передала документи до прокуратури Косова та місцевих судів.

Під час війни в Косові 1998-1999 років були вбиті понад 13 тисяч цивільних, ще тисячі зникли безвісти. Близько 1600 людей, переважно з албанської громади, досі вважаються зниклими безвісти.

Минулого року спеціалізований суд у Гаазі визнав винним за трьома звинуваченнями у воєнних злочинах колишнього косовського командира П'єтера Шалю та засудив його до 18 років позбавлення волі.