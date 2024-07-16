В Гааге косовского командира приговорили к 18 годам тюрьмы за военные преступления
Специализированный суд в Гааге признал виновным по трем обвинениям в военных преступлениях бывшего косовского командира Пьетера Шалю и приговорил его к 18 годам лишения свободы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Balkan Insight.
Специализированные палаты Косова, которые занимаются делами о возможных военных преступлениях членов Армии освобождения Косова (УЧК), объявили приговор по делу в отношении бывшего косовского командира Пьетера Шали, "командира Волка".
Шалю признали виновным по трем обвинениям в военных преступлениях, в том числе в произвольном лишении свободы и пытках по меньшей мере 18 человек, а также смерти одного из таких пленных. Его приговорили к 18 годам лишения свободы, к которым зачтут время в заключении во время судебного разбирательства. Прокуроры сначала просили 28 лет лишения свободы.
Суд решил, что Шаля лично несет ответственность за пытки на металлообрабатывающей фабрике, которую УЧК использовала как место содержания пленных, в период с 17 мая по 5 июня 1999 года. Пострадавшие были в основном косовскими албанцами, которых заподозрили в сотрудничестве с сербами или нелояльности к УЧК.
Судья заявила, что смерть одного из удерживаемых можно считать умышленным убийством, поскольку командир прямо заявлял пленным, что их здесь собираются убить.
Шаля не признал своей вины и во время заседания кричал на судей.
Специализированные палаты Косова входят в судебную систему Косова, но размещаются в Нидерландах и работают в них международные эксперты. На такой шаг Косово согласилось под давлением Запада с аргументом, что при рассмотрении подобных дел на территории Косова труднее обеспечить беспристрастные приговоры и защитить свидетелей от запугивания.
В 2023 году начался суд над экс-президентом Косова Хашимом Тачи. Ему, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.
После объявления обвинений в ноябре 2020 года Тачи подал в отставку и добровольно сдался суду.