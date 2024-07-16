В Гааге косовского командира приговорили к 18 годам тюрьмы за военные преступления

Специализированный суд в Гааге признал виновным по трем обвинениям в военных преступлениях бывшего косовского командира Пьетера Шалю и приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Balkan Insight.

Специализированные палаты Косова, которые занимаются делами о возможных военных преступлениях членов Армии освобождения Косова (УЧК), объявили приговор по делу в отношении бывшего косовского командира Пьетера Шали, "командира Волка".

Шалю признали виновным по трем обвинениям в военных преступлениях, в том числе в произвольном лишении свободы и пытках по меньшей мере 18 человек, а также смерти одного из таких пленных. Его приговорили к 18 годам лишения свободы, к которым зачтут время в заключении во время судебного разбирательства. Прокуроры сначала просили 28 лет лишения свободы.

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Суд решил, что Шаля лично несет ответственность за пытки на металлообрабатывающей фабрике, которую УЧК использовала как место содержания пленных, в период с 17 мая по 5 июня 1999 года. Пострадавшие были в основном косовскими албанцами, которых заподозрили в сотрудничестве с сербами или нелояльности к УЧК.

Судья заявила, что смерть одного из удерживаемых можно считать умышленным убийством, поскольку командир прямо заявлял пленным, что их здесь собираются убить.

Шаля не признал своей вины и во время заседания кричал на судей.

Специализированные палаты Косова входят в судебную систему Косова, но размещаются в Нидерландах и работают в них международные эксперты. На такой шаг Косово согласилось под давлением Запада с аргументом, что при рассмотрении подобных дел на территории Косова труднее обеспечить беспристрастные приговоры и защитить свидетелей от запугивания.

В 2023 году начался суд над экс-президентом Косова Хашимом Тачи. Ему, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.

После объявления обвинений в ноябре 2020 года Тачи подал в отставку и добровольно сдался суду.