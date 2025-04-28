Украина предложила помощь с блэкаутами трем странам

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига предложил ряду стран, пострадавших от масштабных блэкаутов, помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

Об этом МИД сообщило в Telegram, пишет "Европейская правда".

Сибига предложил по поручению президента Владимира Зеленского Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

"Только что связался со своими коллегами из Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе", – сказал Сибига.

Он обратил внимание на то, что Украина имеет в этом большой опыт.

"Наши дипломаты в соответствующих странах уже связались с правительствами и ожидают перечень конкретных действий, которые могут быть приняты. Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", – добавил глава МИД.

Отметим, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская сторона готова оказать помощь Испании и Португалии для устранения последствий масштабного отключения электроэнергии.

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".