Україна пропонує Іспанії та Португалії допомогу з блекаутами

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українська сторона готова надати допомогу Іспанії та Португалії для усунення наслідків масштабного відключення електроенергії вранці 28 квітня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Галущенко написав на Х.

За словами міністра, Україна "готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергетичних мереж наших партнерів і союзників у Європі".

"Ми готові поділитися знаннями та досвідом, зокрема тим, що був отриманий під час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу", – додав він.

Як відомо, Україна з 2022 року зазнає систематичних російських ударів по енергетичній інфраструктурі, які призводять до тривалих відключень електроенергії.

У понеділок в першій половині дня в Іспанії, а також в Португалії розпочалися масові відключення електроенергії, які вплинули на роботу мобільних операторів, аеропортів та іншої інфраструктури.

Аварія зачепила також Францію, але там постачання відновили.

Португальський оператор електромережі заявив, що блекаут спричинило "рідкісне атмосферне явище".