Источник: Молдова может открыть первый кластер в переговорах с ЕС раньше Украины

Если Венгрия будет продолжать блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, Молдова, которая начала переговоры одновременно с Украиной и также уже готова открыть кластер 1 "Основополагающие вопросы" ("Основы"), может сделать это раньше.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили два члена дипломатического корпуса в Брюсселе и один из чиновников ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Собеседники "ЕвроПравды" отметили, что Венгрия блокирует продвижение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, и, если это продолжится следующие несколько месяцев, рассматривается возможность открытия первого кластера в переговорах с Молдовой, не дожидаясь Украины.

"Евросоюз делает все возможное, чтобы Венгрия прекратила блокирование переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Продолжаются постоянные переговоры с участием сторон, осуществляется давление. Но, если блокирование продолжится, ориентировочно на осень 2025 года может быть запланирована соответствующая Межправительственная конференция с Молдовой – и открытие переговорного кластера 1 "Основы" для Молдовы", – сообщил "Европейской правде" один из дипломатов на условиях анонимности.

Другой дипломатический собеседник "ЕвроПравды" уточнил, что Межправительственная конференция Молдова-ЕС может состояться уже в сентябре 2025 года.

О том, что подобное развитие событий реалистично, заявил и один из чиновников Евросоюза, знакомый с положением дел, на условиях анонимности.

"Заседание Межправительственной конференции с Молдовой еще официально не запланировано. Это должна сделать председательствующая в Совете ЕС страна (до 1 июля 2025 – Польша, затем – Дания. – Ред.) после того, как будет достигнуто согласие со всеми государствами-членами. Процедура вступления Украины в ЕС формально не связана с процедурой вступления Молдовы, так что это действительно возможно", – сообщил он.

Как сообщалось, в ЕС оценили прогресс Молдовы в переговорах о вступлении: скрининг трех кластеров из шести уже завершен, скрининг еще одного кластера закончат через месяц.

Напомним, что 16 января 2025 года Еврокомиссия направила Совету ЕС первый скрининговый отчет по кластеру 1 "Основы" для Украины. В тот же день соответствующий скрининговый отчет был направлен и по Молдове. Это означает, что оба государства готовы к открытию кластера 1.

Но Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной – и пообещала блокировать дальнейшее открытие кластеров для Украины, пока не завершатся "консультации" с населением по этому вопросу – на которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже публично проголосовал против членства Украины в ЕС.

Тем не менее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вышла на самый быстрый темп вступления в Европейский Союз среди стран, которые когда-либо стремились стать членом ЕС.

В Еврокомиссии также заявили, что процесс скрининга в рамках переговоров о вступлении с Украиной происходит со скоростью, беспрецедентной для Европейского Союза.