Часть Гренландии осталась без интернета и связи на фоне блэкаута в Испании

Некоторые районы Гренландии накануне лишились доступа к основным спутниковым услугам, в частности интернету и телефонной связи, сообщила телекоммуникационная компания Tussass.

Заявление компании приводит Reuters, информирует "Европейская правда".

Как отметили в Tussass, сейчас выясняют, связано ли это с массовым отключением электроэнергии на Пиренейском полуострове.

В Tussass сообщили, что потеряли связь со спутниковым оборудованием, расположенным в Испании, которое обеспечивает телефонную связь, интернет, телевидение и радио.

Пострадавшие места – это отдаленные населенные пункты. Пока непонятно, сколько людей могло затронуть сбои.

Напомним, 28 апреля около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".