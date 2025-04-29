Частина Гренландії залишилась без інтернету і зв’язку на тлі блекауту в Іспанії
Деякі райони Гренландії напередодні втратили доступ до основних супутникових послуг, зокрема інтернету і телефонного зв'язку, повідомила телекомунікаційна компанія Tussass.
Заяву компанії наводить Reuters, інформує "Європейська правда".
Як зазначили в Tussass, наразі з’ясовують, чи пов'язане це з масовим відключенням електроенергії на Піренейському півострові.
У Tussass поінформували, що втратили зв'язок із супутниковим обладнанням, розташованим в Іспанії, яке забезпечує телефонний зв'язок, інтернет, телебачення і радіо.
Постраждалі місця – це віддалені населені пункти. Наразі незрозуміло, яку кількість людей міг зачепити збій.
Нагадаємо, 28 квітня близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.
За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".
Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".