Частина Гренландії залишилась без інтернету і зв’язку на тлі блекауту в Іспанії

Деякі райони Гренландії напередодні втратили доступ до основних супутникових послуг, зокрема інтернету і телефонного зв'язку, повідомила телекомунікаційна компанія Tussass.

Заяву компанії наводить Reuters, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в Tussass, наразі з’ясовують, чи пов'язане це з масовим відключенням електроенергії на Піренейському півострові.

У Tussass поінформували, що втратили зв'язок із супутниковим обладнанням, розташованим в Іспанії, яке забезпечує телефонний зв'язок, інтернет, телебачення і радіо.

Постраждалі місця – це віддалені населені пункти. Наразі незрозуміло, яку кількість людей міг зачепити збій.

Нагадаємо, 28 квітня близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".