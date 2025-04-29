В военной лаборатории на окраине Бухареста произошел взрыв, погибла женщина

В результате взрыва в лаборатории по испытанию вооружения и боеприпасов на окраине Бухареста 29 апреля погибла женщина.

Информацию подтвердило Министерство национальной обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению румынского Минобороны, взрыв произошел утром во вторник, когда 47-летняя техник, работавшая в лаборатории с 2019 года, "проводила физико-химический анализ взрывчатых и пиротехнических материалов".

Согласно процедурам, была вызвана служба экстренной помощи. Чрезвычайникам удалось ликвидировать пожар примерно за 35 минут.

Инцидент расследуется Военной прокуратурой Бухареста, а также внутренней комиссией Минобороны Румынии во главе с командующим подразделением.

"Руководство Министерства национальной обороны выражает соболезнования семье погибшей сотрудницы лаборатории и поддерживает ее в это трудное время", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в марте в результате взрыва на складе боеприпасов в центральной части Чехии один человек получил серьезные ранения.

В начале года шесть человек получили ранения в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Хавали-Вьехо на юго-востоке Испании.