В Чехии на складе боеприпасов прогремел взрыв, пострадал один человек

Во вторник, 25 марта, прогремел взрыв на складе боеприпасов на территории комплекса Poličské strojíreň в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии, один человек получил серьезные ранения.

Об этом пишет портал iROZHLAS, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь чрезвычайников проинформировала, что после того, как произошел взрыв на складе боеприпасов – людей эвакуировали.

Известно об одном человеке, который получил серьезные ранения, его доставили вертолетом в больницу. На месте происшествия работают 11 пожарных расчетов.

Сейчас опасности для местных жителей нет, несколько расположенных поблизости дорог перекрыты.

Как отмечается, объект Poličské strojírny, на котором прогремел взрыв, принадлежит холдингу STV Invest, который арендует часть помещений предприятия.

Завод группы STV в Поличке не только складирует, но и производит крупнокалиберные боеприпасы, которые, в частности, используют в Украине, а также занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

Напомним, в декабре в результате взрыва во время учений на военном полигоне Горана, что в уезде Вилча в центральной Румынии, пострадали четыре курсанта и инструктор.

Недавно писали, что два человека получили ранения на военном полигоне на западе Венгрии.