У військовій лабораторії на околицях Бухареста стався вибух, загинула жінка

У результаті вибуху в лабораторії з випробування озброєння та боєприпасів на околиці Бухареста 29 квітня загинула жінка.

Інформацію підтвердило Міністерство національної оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням румунського Міноборони, вибух стався уранці у вівторок, коли 47-річна технікиня, яка працювала в лабораторії з 2019 року, "проводила фізико-хімічний аналіз вибухових і піротехнічних матеріалів".

Згідно з процедурами, було викликано службу екстреної допомоги. Надзвичайникам вдалось ліквідувати пожежу приблизно за 35 хвилин.

Інцидент розслідується Військовою прокуратурою Бухареста, а також внутрішньою комісією Міноборони Румунії на чолі з командувачем підрозділу.

"Керівництво Міністерства національної оборони висловлює співчуття родині загиблої співробітниці лабораторії та підтримує її у цей важкий час", – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, у березні в результаті вибуху на складі боєприпасів у центральній частині Чехії одна людина дістала серйозні поранення.

На початку року шестеро людей отримали поранення у результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин у місті Хавалі-Вʼєхо на південному сході Іспанії.