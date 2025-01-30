В Испании произошел взрыв на военном заводе, шестеро пострадавших

Шесть человек получили ранения в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Хавали-Вьехо на юго-востоке Испании в четверг, 30 января.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Infobae.

Инцидент произошел на заводе компании Rheinmetall Expal Munitions, которая специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов, минометных снарядов и снарядов среднего калибра, а также ракетных силовых установок.

После сигнала тревоги с завода, который поступил после обеда, на место происшествия были вызваны пожарные из пожарно-спасательного департамента провинции Мурсия, полицейские и экологи.

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Детонация на заводе вызвала два пожара, один из которых охватил около 1000, а другой – около 2000 квадратных метров кустарников вблизи завода. Сейчас оба пожара взяты под контроль.

В результате инцидента пострадали шестеро мужчин в возрасте от 30 до 52 лет. Пятерых госпитализировали в больницы Мурсии с ожогами, вдыханием дыма и черепно-мозговой травмой, шестой – получил помощь на месте.

Испанские власти тем временем начали расследование инцидента.

Напомним, в ноябре 2024 года взрыв на заводе вблизи Аликанте, что на юго-востоке Испании, привел к гибели трех человек, семеро получили ранения.