FT: в Европе и Украине опасаются, что Трамп ищет повод выйти из "мирных переговоров"

Европейские и украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может объявить о выходе из "мирных переговоров" с Киевом и Москвой, используя в качестве повода даже незначительный прогресс.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам четырех собеседников FT, в Европе и Украине есть убеждение, что Трамп готов ухватиться за любой "прорыв" в переговорах о мире в Украине на этой неделе, когда исполнится 100 дней его второго президентства.

Один европейский чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что Трамп "создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и нам (Европе. – Ред.)".

Он добавил, что нежелание Владимира Путина согласиться на ключевые требования США и Украины, например сохранение боеспособных Вооруженных Сил Украины после завершения войны, а также сложность войны заставили Трампа переоценить свою приверженность мирному соглашению.

Собеседники FT сходятся во мнении, что предложенный администрацией США "мирный план" возник из стремления вписаться в временные рамки Трампа.

По словам одного из источников издания, "есть люди, которые считают, что россияне могут согласиться" на американский план, но "нет ничего, что могло бы обеспечить реализацию этого предложения".

Некоторые украинские чиновники также заявили FT, что опасаются, что президент США выйдет из "мирных переговоров". На этом фоне Киев непублично увеличил внутреннее производство вооружения и активизировал переговоры с европейскими союзниками о будущей помощи, говорится в материале.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

В последние дни президент США начал критиковать последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.