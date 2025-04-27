Рубио заявил о "ключевой" неделе для решения, продолжать ли переговоры вокруг Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рубио сказал в программе NBC News.

Госсекретарь заявил, что перспективы какой-либо договоренности о прекращении российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние три года, но мы все еще не там".

Он не стал отвечать, сколько времени у Трампа еще "готовы дать" Украине и России на достижение какого-либо мирного соглашения.

"Было бы неправильно назначать конкретную дату... Президент потратил на это очень много времени и энергии, и я думаю, что мы приблизили стороны ближе, чем они были долгое время, но мы все еще не там", – сказал Марко Рубио.

"Думаю, это будет критическая неделя. Это будет действительно очень важная неделя, в течение которой мы должны будем определиться, хотим продолжать участвовать в этих попытках, или нам пора сместить фокус на некоторые другие вопросы, которые так же, если не более важны", – заявил госсекретарь.

Он отметил, что "видит основания для оптимизма, но, конечно, есть основания и для реализма".

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп пересеклись в Ватикане, куда десятки мировых лидеров съехались на похорон Папы Римского Франциска.

Зеленский заявил, что его встреча с Трампом имеет потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

В тот же день Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.