В Белом доме объяснили, почему тарифная война Трампа не задела Россию

В среду президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов против стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Axios.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в среду изданию, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

В то же время, США торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как например Маврикий или Бруней, которые все же попали в список тарифов Трампа.

Даже такие отдаленные островные территории, как Токелау (население 1 500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2 500 человек) за Полярным кругом – территории Новой Зеландии и Норвегии соответственно – попали в список тарифов.

Левитт отметила, что Куба, Беларусь и Северная Корея также не были включены в список, поскольку существующие тарифы и санкции против них и так уже очень высоки.

А министр финансов США Скот Бессент заявил Fox News, что Россия и Беларусь не в списке, поскольку они под санкциями и Соединенные Штаты с ними "не торгуют".

Как отмечает Axios, объем торговли между США и Россией резко упал с около 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд долларов по состоянию на прошлый год из-за санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия попросила Трампа отменить некоторые из этих санкций в рамках переговоров о прекращении огня. А на этой неделе Трамп пригрозил России вторичными тарифами на нефть.

Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными сильными санкциями".

Другими двумя крупными экономиками, исключенными из списка Трампа, были Канада и Мексика. Левитт подтвердила, что это связано с тем, что Трамп уже ввел 25-процентные тарифы в отношении обеих стран.

Президент США Дональд Трамп 2 апреляофициально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.